Die Curlerinnen des CC Aarau gewinnen den WM-Halbfinal in Prince George gegen Schweden 7:5.

Tirinzoni & Co. ziehen in den WM-Final ein

Curling-WM in Prince George

Die Schweizer Curlerinnen haben an der WM im kanadischen Prince George auch das 13. und bisher wichtigste Spiel gewonnen: Das Team um Skip Silvana Tirinzoni gewann den Halbfinal gegen Schweden mit 7:5. Damit kämpfen die Spielerinnen des CC Aarau um ihren 3. WM-Titel.

Gegen die Skandinavierinnen mussten die Schweizerinnen aber bis ins 10. End zittern. Nachdem Schweden im 7. End erstmals mit 5:4 in Führung gegangen war, konterte die Schweiz im darauffolgenden End mit einem Zweierhaus. Alina Pätz zeigte keine Nerven und brachte ihr Team mit einem Double-Takeout zum 6:5 wieder auf Kurs.

00:33 Video Pätz' Double-Takeout bringt Schweiz wieder auf Kurs Aus Sport-Clip vom 27.03.2022. abspielen

Schwedischer Fehlstein zum Schluss

Nachdem die Schwedinnen im 9. End ein Nullerend schrieben, gingen sie mit dem Vorteil des letzten Steins in den Schlussabschnitt. Als alles auf ein Zusatzend hindeutete, unterlief dem schwedischen Skip Anna Hasselborg ein entscheidender Fehler: Ihr letzter Stein geriet zu lang, womit die Schweizerinnen einen Stein stehlen konnten und den Halbfinal mit 7:5 gewannen.

01:17 Video Schwedischer Fehlstein macht Schweizer Sieg perfekt Aus Sport-Clip vom 27.03.2022. abspielen

WM-Hattrick winkt

Damit revanchierten sich die Schweizerinnen für das verlorene Bronze-Spiel an den Olympischen Winterspielen in Peking. Im Kampf um WM-Gold treffen Tirinzoni, Pätz, Melanie Barbezat und Esther Neuenschwander in der Nacht auf Montag auf Südkorea, das sich gegen Gastgeber Kanada mit 9:6 durchsetzte.

Die Schweizerinnen greifen dabei nach dem 3. WM-Titel in Serie – dieses Kunststück ist bislang noch keinem Frauenteam gelungen.