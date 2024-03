Nach dem 1. Sieg gegen Norwegen am Morgen verlieren die Schweizer am Nachmittag gegen Schweden nach Zusatz-End mit 7:8.

Curling-WM in Schaffhausen

Die Schweizer Curler haben an der Heim-WM in Schaffhausen im 3. Spiel die 2. Niederlage kassiert. Die vom Olympiasieger und sechsfachen Weltmeister Niklas Edin angeführten Schweden waren am Ende eine kleine Nummer zu gross.

Pablo Lachat, Sven Michel, Yannick Schwaller und Benoît Schwarz-van Berkel vom CC Genf verlangten den Skandinaviern alles ab. Mit einem starken letzten Stein von Schwarz-van Berkel im 10. End hatten sich die Schweizer mit einem Zweierhaus auf den letzten Drücker ins Zusatz-End gerettet. In diesem setzten sich die Schweden mit dem letzten Stein dann allerdings solid durch – ein Punkt genügte zum 8:7-Schlussresultat.

03:58 Video Schwaller: «Wir waren 3:0 vorn – das hätten wir heimbringen müssen» Aus Sport-Clip vom 31.03.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 58 Sekunden.

Guter Start der Schweiz

Die Schweizer müssen sich vorwerfen lassen, den vielversprechenden Start nicht besser ausgenützt zu haben. Nach einem gestohlenen Zweierhaus im 3. End hatten sie 3:0 geführt. In der Folge liessen sie den Gegner jedoch herankommen, bis die Schweden im 8. End erstmals in Führung gingen (6:5). Im 9. End liessen sich die Schweizer ihrerseits einen Stein stehlen.

Die Schweden haben in den letzten 10 Jahren gegen die Genfer die Mehrheit der Duelle an grossen Meisterschaften (WM, EM, Olympia) für sich entschieden. Im Vergleich führen sie mit 12:8 Siegen. Bei 2 Schweizer Siegen war der grossartige Curler Edin verletzungshalber nicht dabei.

Schliessen 00:51 Video Schweizer stehlen gegen Schweden 2 Steine Aus Sport-Clip vom 31.03.2024. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden. 01:11 Video Schweden drehen das Spiel im 8. End Aus Sport-Clip vom 31.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 11 Sekunden.

Klarer Sieg gegen Norwegen

Einen Tag nach dem Dämpfer zum WM-Auftakt am Samstag gegen die USA war den Schweizern am Sonntagmorgen in ihrem 2. Spiel der 1. Sieg gelungen. Sie bezwangen Norwegen klar mit 10:5.

Allein Schwarz-von Berkel auf der 4. Position verbesserte sich von 71 auf 93 Prozent an gelungenen Steinen – auf einen Wert, der Weltklasse bedeutet. Norwegens Skip und Nummer 4 Magnus Ramsfjell kam auf 75 Prozent.

00:45 Video Schweizer Dreierhaus macht den Deckel gegen Norwegen drauf Aus Sport-Clip vom 31.03.2024. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

So geht es weiter

Am Ostermontag trifft die Schweiz am Nachmittag (ab 13:55 Uhr live auf SRF zwei) auf die Niederlande. Am Dienstag warten dann Japan (09:00 Uhr) und Südkorea (19:00 Uhr) auf die Schweizer Curler – beide Spiele sind ebenfalls live auf SRF zwei zu sehen.