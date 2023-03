An der Curling-WM in Sandviken (SWE) gewinnt die Schweiz zunächst gegen Norwegen und am Abend gegen Dänemark.

Damit hat das Team von Skip Silvana Tirizoni auch nach 10 Partien noch eine weisse Weste.

Die Schweizerinnen stehen damit fix im WM-Halbfinal.

Nachdem sich die Schweizerinnen am Morgen gegen die Norwegerinnen das Halbfinal-Ticket bereits gesichert hatten, musste sich das Team mit Skip Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Briar Schwaller-Hürlimann und Carole Howald den 10. Sieg im 10. Spiel an der Curling-WM in Sandviken gegen die Däninnen hart erkämpfen. Das Team des CC Aarau leistete sich ungewohnt viele Ungenauigkeiten, weswegen das Team von Skip Madeleine Dupont stets an den Schweizerinnen dranblieb.

Erst im 5. End konnten sich die Schweizerinnen dank einem Zweierhaus etwas absetzen. Diesen Vorsprung gaben sie in der Folge auch nicht mehr her und gewannen die Partie mit 7:3. Nach dem 9. End gaben die Däninnen auf.

00:32 Video Das Zweierhaus im 5. End gegen Dänemark Aus Sport-Clip vom 23.03.2023. abspielen. Laufzeit 32 Sekunden.

Schweizerinnen setzen sich spät gegen Norwegen durch

In der Morgensession duellierte sich die Schweiz mit Norwegen während 8 Ends auf Augenhöhe. Bis zu diesem Zeitpunkt konnten sich beide Teams nur je einen Stein schreiben lassen. Dann kam das 9. End, in welchem die Schweizerinnen die Entscheidung herbeiführten.

Nach einem Fehlstein der Norwegerinnen bot sich Pätz die Chance, ein Fünferhaus zu schreiben. Die 33-Jährige, die an der WM bärenstark aufspielt, liess sich diese Möglichkeit nicht entgehen. Norwegen sah keine Möglichkeit mehr, den 1:6-Rückstand aufzuholen und gab die Partie auf.

00:36 Video Schweiz – Norwegen: Zusammenfassung Aus Sport-Clip vom 23.03.2023. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden. 00:38 Video Mit diesem Fünferhaus macht die Schweiz den Sieg perfekt Aus Sport-Clip vom 23.03.2023. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

Rekord-Siegesserie ausgebaut

Damit schreiben die Schweizerinnen an der WM weiter Curling-Geschichte: Der Erfolg über Dänemark war der 31. Sieg in Folge an einer WM. Letztmals verloren die Schweizer Curlerinnen ein WM-Spiel am 4. Mai 2021 in Calgary gegen Schweden.

Danach folgten 7 Siege und der Titel. 2022 gewann die Schweiz in Prince George (CAN) sämtliche 14 Partien und holte ebenfalls WM-Gold. Die bisherige Bestmarke bei den Frauen lag bei 27 ungeschlagenen Spielen (Kanada 2017 – 2019).

So geht es weiter

Die Schweizerinnen haben Rang 1 und die direkte Halbfinal-Qualifikation nach dem perfekten Donnerstag vorzeitig auf sicher. Zudem sicherten sich Tirinzoni und ihre Kolleginnen für die nachfolgenden K.o.-Spiele ab Halbfinals den nicht zu unterschätzenden Vorteil des letzten Steins. Den Gegner in den Halbfinals werden die Schweizerinnen erst am Samstagmittag nach den Viertelfinals kennen. Die letzten beiden Partien in der Round Robin gegen Schottland und Südkorea können Sie am Freitag im SRF-Livestream mitverfolgen.