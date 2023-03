Die Schweizer Curlerinnen krönen ihren beeindruckenden WM-Auftritt in Sandviken und holen dank einem 6:3 im Final gegen Norwegen Gold.

4. WM-Titel in Serie ist Tatsache: Schweiz schlägt Norwegen

Curling-WM in Schweden

Skip Silvana Tirinzoni und ihr Team haben ihre perfekte WM in Sandviken mit Gold gekrönt. Die Curlerinnen des CC Aarau setzten sich im Final gegen Norwegen mit 6:3 durch.

Der Sieg war aber ein hartes Stück Arbeit. Der Final verlief von Beginn an ausgeglichen. Dank einem gestohlenen Stein im 4. End erhöhten die Schweizerinnen auf 2:0, aber die Norwegerinnen um Skip Marianne Roervik glichen noch vor der Pause mit einem Zweierhaus aus.

Völlig verpatzter Stein entscheidet Final

Die Schweizerinnen gingen mit einem 4:3-Vorsprung ins 10. End, hatten aber nicht den Vorteil des letzten Steins. Als alles auf ein Zusatzend hindeutete, geriet der letzte Stein von Kristin Skaslien viel zu kurz – zur grossen Freude von Briar Schwaller-Hürlimann, Carole Howald, Tirinzoni und Alina Pätz. Damit stahl die Schweiz zwei Steine und feierte an der WM in Schweden im 14. Spiel den 14. Sieg.

Seit nunmehr 35 WM-Spielen ungeschlagen

Für Tirinzonis Equipe ist es der 4. WM-Titel in Serie nach 2019, 2021 und 2022 (2020 war die WM wegen Corona ausgefallen). An Weltmeisterschaften sind die Schweizerinnen seit nunmehr 35 Spielen ungeschlagen – das hat es in der Geschichte weder bei den Frauen noch bei den Männern jemals gegeben.

Bronze an Kanada

Im Spiel um Bronze hatten sich die Kanadierinnen am Vormittag gegen Schweden durchgesetzt. Kanada um Skip Kerri Einarson gewann gegen die von Anna Hasselborg angeführten Gastgeberinnen mit 8:5.