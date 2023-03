Das Team um Skip Silvana Tirinzoni gewinnt an der WM auch Spiel 5. Und wie: Deutschland wird gleich 9:1 düpiert.

Curling-WM in Schweden

Die Schweizer Curlerinnen um Skip Silvana Tirinzoni haben an der Weltmeisterschaft der Frauen im schwedischen Sandviken auch ihr fünftes Spiel gewonnen. Sie deklassierten Deutschland 9:1.

Jentschs rabenschwarzer Tag

Das Resultat fiel auch deshalb derart deutlich aus, weil Deutschlands routinierter Skip Daniela Jentsch einen schwarzen Tag hatte. Die 41-Jährigen brachte nur 38 Prozent ihrer Versuche wunschgemäss an. Ihre direkte Gegenspielerin Alina Pätz auf der vierten Position liess sich dagegen die Quote von hundert Prozent an geglückten Steinen gutschreiben.

Die Deutschen hätten nach sechs Ends beim Stand von 0:9 aufgeben können. Aber sie spielten ein End weiter, um wenigstens nicht zu null zu verlieren.

01:05 Video Deutschland verhindert in extremis die Null auf dem Scoreboard Aus Sport-Clip vom 20.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 5 Sekunden.