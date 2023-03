Die Schweizerinnen sind in beiden Spielen am Mittwoch siegreich und bleiben weiterhin ungeschlagen.

Curling-WM in Schweden

Auch im achten Spiel des Turniers gaben sich die Schweizerinnen keine Blösse. Gegen die Italienerinnen konnte das Team mit Skip Silvana Tirinzoni mit 8:3 gewinnen.

Allerdings konnten die Schweizerinnen erst im siebten End die Partie in die gewünschten Bahnen lenken. Die Italienerinnen mussten zuschauen, wie Alina Pätz mit dem letzten Stein denjenigen der Südeuropäerinnen aus der Mitte spedierte und ein Dreier-Haus für die Schweizerinnen schrieb.

Umkämpfte Startphase

Zuvor hatten die Italienerinnen um Skip Stefania Constantini lange gut mit den Schweizerinnen mit gehalten. Beide Teams spielten ein nahezu fehlerloses Spiel – beide brauchten auch fast ihre ganze Bedenkzeit auf.

Im neunten End war es dann so weit: Die Italienerinnen sahen keine Möglichkeit mehr auf den Sieg und gaben auf. Die nächste Partie bestreiten die Schweizerinnen bereits morgen um 9:00 Uhr gegen Norwegen. Das Spiel können Sie im unkommentierten Livestream verfolgen.

Schweiz erfüllt gegen Neuseeland die Pflicht

Die Schweizer Curlerinnen treten an der WM in Schweden weiterhin souverän auf. Am Mittwochmorgen holten die Titelverteidigerinnen im 7. Spiel den 7. Sieg und liessen Schlusslicht Neuseeland beim 9:1 keine Chance.

Zunächst geriet das Team des CC Aarau um Skip Silvana Tirinzoni zwar mit 0:1 in Rückstand, im 2. End wurde dies mit einem Zweierhaus aber sofort korrigiert. In der Folge stahl die Schweiz den WM-Debütantinnen vom 3. bis 5. End immer 1 Stein – zuletzt im 6. gar deren 4 und die Gegnerinnen gaben auf.

02:08 Video Ein Viererhaus besiegelt den Schweizer Sieg Aus Sport-Clip vom 22.03.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 8 Sekunden.

Bereits am Mittwochabend geht es für das Quartett Tirinzoni, Alina Pätz, Briar Schwaller-Hürlimann und Carole Howald mit der Partie gegen Italien weiter (ab 19 Uhr hier live), das ebenfalls auf den vorderen Tabellenplätzen zu finden ist.