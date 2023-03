Schweizerinnen starten makellos in die Titelkämpfe

Curling-WM in Schweden

Die Schweizer Curlerinnen starten mit einem 7:5-Sieg über die USA in die WM in Schweden.

Am Abend lassen die Titelverteidigerinnen einen 11:2-Erfolg über Japan folgen.

Die Japanerinnen kassieren im 2. End ein Sechserhaus und geben die Partie nach dem 6. End auf.

Die Schweiz strebt den 4. WM-Titel in Serie an.

Für Silvana Tirinzoni und Alina Pätz, die bei allen drei bisherigen WM-Triumphen des Teams des CC Aarau spielten, waren es die Siege Nummern 23 und 24 in Folge an WM-Turnieren. In der Geschichte der 1979 eingeführten Weltmeisterschaft der Frauen ist dies ein einsamer Rekord.

Tirinzoni, Pätz, Briar Schwaller-Hürlimann und Carole Howald feierten gegen die USA einen 7:5-Erfolg, obwohl sie sich in keinem End mehr als einen Stein notieren liessen – wogegen den Amerikanerinnen ein Zweier- und ein Dreierhaus glückten. Die Schweizerinnen machten das mit 4 gestohlenen Ends jedoch mehr als nur wett.

Sechserhaus gegen Japan bringt frühe Vorentscheidung

Beim ungefährdeten Erfolg gegen die anfänglich fehlerhaft spielenden Japanerinnen verzeichneten die Schweizerinnen im 2. End ein Sechserhaus. Nach 2 gestohlenen Steinen im 6. End gaben die Asiatinnen auf.

Gegen eben dieses Team um Skip Satsuki Fujisawa hatten Tirinzoni und Pätz im Februar 2022 etwas überraschend den Olympia-Halbfinal in Peking verloren.