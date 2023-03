Die Schweizer Curlerinnen bezwingen im Halbfinal Gastgeber Schweden mit 8:4 und spielen damit am Sonntag um Gold.

Curling-WM in Schweden

Die Schweizer Curlerinnen um Skip Silvana Tirinzoni trennt nur noch ein Sieg vom 4. WM-Titel in Folge. Im WM-Halbfinal in Sandviken (SWE) besiegen sie Schweden mit 8:4.

Konzentrierte Leistung der Schweizerinnen

Es war zu erwarten, dass der Halbfinal nicht derart einseitig verlaufen würde wie das Duell in der Round Robin, als die Schwedinnen nach dem 6. End beim Stand von 3:9 aufgaben. Tatsächlich hatten die Schweizerinnen mit grösserer Gegenwehr zu kämpfen.

Entscheidend war diesmal, dass Briar Schwaller, Carole Howald, Silvana Tirinzoni und Alina Pätz vom CC Aarau den Vorteil des letzten Steins in den ersten sieben Ends dreimal – und jedes Mal – in ein Zweierhaus ummünzen konnten. Daraus ergab sich nach dem 7. End eine 6:3-Führung, welche die Skandinavierinnen nicht mehr aufholen konnten. Nach zwei weiteren Steinen im 9. End war der Sieg der Schweizerinnen so gut wie Tatsache.

Das Schweizer Zweierhaus im 7. End

Im Final gegen Norwegen

Mit dem neuerlichen Erfolg haben Tirinzoni und Co. ihre einzigartige Serie an WM-Turnieren auf 35 aufeinanderfolgende Siege ausgebaut. Mit einem Triumph im Final kämen sie also auf drei Dutzend. Der Gegner im Endspiel heisst Norwegen.

Die Norwegerinnen, die in der Round Robin den 2. Platz hinter den unbezwungenen Schweizerinnen belegt hatten, setzten sich in ihrem Halbfinal mit 8:5 gegen die zu den Favoriten zählenden kanadischen Meisterinnen um Skip Kerri Einarson durch.

Tirinzoni und Paetz im Interview nach dem Einzug in den WM-Final
Grosser Jubel bei den Schweizerinnen nach dem Finaleinzug