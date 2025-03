Die Schweizer Curlerinnen bezwingen Schweden an der WM im südkoreanischen Uijeongbu in der Nacht auf Freitag mit 11:7.

Mit einem Viererhaus im 9. End sorgen die Schweizerinnen für die Entscheidung.

Durch den Sieg sichern sich Silvana Tirinzoni und Co. die Halbfinal-Qualifikation. Ab 11 Uhr kann das Schweizer Team gegen Dänemark den Gruppensieg klarmachen.

Es war ein scheinbar simpler «Draw» in die Mitte des Hauses, den die Schwedinnen im 6. End wieder mit einem Stein Vorsprung in Führung bringen sollte. Doch der letzte Versuch misslang Skip Anna Hasselborg vollends. Der Stein geriet viel zu kurz, die Schweizerinnen konnten gleich drei Punkte stehlen und zwischenzeitlich auf 7:4 davonziehen.

Doch wer dachte, das war in diesem zuvor eng umkämpften Duell die Vorentscheidung, sah sich getäuscht. Die Schwedinnen konnten im 7. End mit einem Zweierhaus nämlich sogleich wieder auf 6:7 verkürzen – und ein End später nach einem etwas missratenen Take-out von Alina Pätz mit dem letzten Stein sogar ausgleichen.

Dank «Draw Shot Challenge» schon im Halbfinal

Am Ende war es dann aber eben diese Pätz, welche die Entscheidung herbeiführte. Dank zwei perfekten Steinen der Schweizer «Fourth» sowie einem weiteren Fehlstein der Schwedin Hasselborg schrieben die Schweizerinnen im 9. End ein Viererhaus, durch welches sie mit 11:7 in Führung gingen. Es war die Entscheidung in dieser Partie, denn die Schwedinnen sahen sich durch den beträchtlichen Rückstand vor dem 10. End zur Aufgabe gezwungen.

Für Silvana Tirinzoni, Pätz, Carole Howald und Selina Witschonke war es im 11. Spiel an der WM in Südkorea der 10. Sieg. Damit sicherte sich das Quartett vorzeitig die direkte Qualifikation für den Halbfinal. Dies, weil nach Siegen nur noch Kanada und Südkorea zur Schweiz aufschliessen können.

Da diese 3 Teams in den Direktduellen je einen Erfolg und eine Niederlage aufweisen, käme die «Draw Shot Challenge» als Klassierungskriterium zum Zug, in der die Schweiz besser war als Südkorea. Daher werden Tirinzoni und Co. die Round Robin mindestens auf dem 2. Platz abschliessen.

Viele Führungswechsel zu Beginn

In den ersten 5. Ends hatte sich das Duell, in dem am Ende kein einziges Nuller-End zu Buche stand, zwischen der Schweiz und Schweden zu einem munteren Hin und Her entwickelt. Dreimal wechselte in der ersten Hälfte die Führung. Mit einem Zweierhaus im 5. End konnte die Schweiz vor der Pause zum 4:4 ausgleichen, ehe sie nach dem kurzen Unterbruch mit den 3 gestohlenen Steinen die Basis für den Sieg legen konnte.

So geht es weiter

Am Freitagvormittag (ab 11 Uhr live im SRF-Stream) absolviert die Schweiz gegen Dänemark ihre letzte Partie der Round Robin. Mit einem Sieg können sich Tirinzoni und Co. den Gruppensieg sichern.

Curling-WM