Die Schweizer Curlerinnen unterliegen an der WM im südkoreanischen Uijeongbu Kanada in der Nacht auf Donnerstag mit 6:7 nach Zusatzend.

Anschliessend schlagen Silvana Tirinzoni & Co. die Aufsteigerinnen aus Litauen mit viel Mühe 9:8.

Die Schweizerinnen führen die Tabelle weiterhin an und stehen definitiv in der K.o.-Phase.

Vor einem Jahr endete für die Schweizerinnen mit dem 5:7 gegen Kanada mit Skip Rachel Homan im Final in Sydney in der kanadischen Provinz Nova Scotia die Regentschaft nach vier Weltmeistertiteln in Folge. Diesmal musste sich das Quartett mit Selina Witschonke, Carole Howald, Silvana Tirinzoni und Alina Pätz nach acht gewonnenen Spielen erstmals geschlagen geben. Die Schweiz unterlag in einer engen Partie mit 6:7 nach Zusatzend.

Die Kanadierinnen nutzten in der Verlängerung den Vorteil des letzten Steins. Das Zusatzend war die logische Folge einer Partie, in der sich keines der beiden Teams vorentscheidend abzusetzen vermochte.

Auf und Ab gegen Litauen

Im Anschluss wartete mit Litauen der Aufsteiger auf die Vize-Weltmeisterinnen. Und das Team des CC Aarau tat sich bis zum Schluss schwer. Nach einer 4:1-Führung meldete sich Litauen mit einem Dreierhaus im 5. End zurück. Und es kam noch schlimmer für die Schweizerinnen: Pätz misslang im folgenden End der letzte Stein – die Aussenseiterinnen konnten gar mit 6:4 vorlegen.

Doch Tirinzoni und Co. schlugen zurück – und wie: Mit einem Viererhaus holten sich die Schweizerinnen die Führung zurück. Litauen erwies sich allerdings als äusserst hartnäckiger Gegner und kam nach einem gestohlenen Stein im 9. End tatsächlich zum 8:8-Ausgleich.

Mit dem letzten Stein im letzten End stellte Pätz den hart erarbeiteten Sieg sicher. Damit stehen die Schweizerinnen, die die Tabelle weiterhin anführen, definitiv in der K.o.-Phase. Die Teams auf den ersten beiden Plätzen stossen direkt in die Halbfinals vor.

So geht es weiter

Im vorletzten Spiel der Round Robin trifft die Schweiz ab 1 Uhr in der Nacht auf Freitag auf Schweden. Am Freitag um 11 Uhr geht es zum Abschluss gegen Dänemark. Beide Partien zeigen wir im Livestream.

