Die Schweizer Curlerinnen bleiben an der WM makellos, können gegen Norwegen aber nicht vollends überzeugen.

Legende: Treibt ihre Teamkolleginnen an Skip Silvana Tirinzoni. Imago/Zuma Press

Das Team des CC Aarau setzte sich auch beim 6. Auftritt an der WM im kanadischen Sydney durch. Gegen Norwegen fuhr die Schweiz einen 6:3-Sieg ein.

Skip Silvana Tirinzoni und Co. liefen nie ernsthaft Gefahr, dass ihre Siegesserie reissen würde. Allerdings profitierte der Titelverteidiger auch von einigen Unzulänglichkeiten der Gegnerinnen. So «schenkte» Norwegen mit Skip Marianne Rörvik der Schweiz im 1. und 5. End jeweils einen gestohlenen Stein. Im 6. Durchgang gab Kristin Skaslien keine gute Figur ab und verpasste mit einem völlig missratenen letzten Stein ein Zweierhaus.

Trotz dieser Fehler konnte sich die Schweiz nie richtig absetzen und musste bis zum 10. End durchziehen.

Chancenlose Japanerinnen

Bereits in der Nacht auf Dienstag Schweizer Zeit hatten die Schweizerinnen mit Tirinzoni, Alina Pätz, Selina Witschonke und Carole Howald gegen Japan den 5. Streich in Folge eingefahren – und das mit einer 10:3-Machtdemonstration.

Dank komfortabler Ausgangslage konnte ab dem 7. End erstmals auch Ersatzspielerin Stefanie Berset eingesetzt werden. Gegen die Asiatinnen, angeführt von der WM-Debütantin Miyu Ueno, war das Tagessoll sogar vorzeitig erfüllt. So gaben die hoffnungslos im Rückstand liegenden Gegnerinnen bereits nach 8 Ends auf.

01:01 Video Zusammenfassung WM-Round-Robin-Spiel Schweiz vs. Japan Aus Sport-Clip vom 19.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 1 Sekunde.

Gipfeltreffen mit Kanada wartet

Später am Dienstagabend steht für die 4-fachen Weltmeisterinnen die ultimative Herausforderung an: Es geht gegen Kanada, das einzige bislang ebenfalls noch ungeschlagene Team an dieser WM (mit einem Spiel weniger ausgetragen). Ob die Schweiz turnierübergreifend den 43. Erfolg des suite auf der globalen Bühne einfährt, können sie bei uns ab 23:00 Uhr live im Stream mitverfolgen.