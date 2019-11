Die Schweizer Curler haben an der EM im schwedischen Helsingborg beide Spiele vom Dienstag verloren. Einem 4:9 gegen Norwegen folgte eine 4:5-Niederlage im Abendspiel gegen Deutschland.

Gegen Norwegen passte beim Bern-Zähringer-Team mit Marcel Käufeler, Romano Meier, Michael Brunner und Yannick Schwaller wenig zusammen. Bereits nach 3 Ends lag man vorentscheidend mit 0:5 zurück. Im Spiel gegen die Deutschen konnte das Team derweil aus einer frühen 3:1-Führung kein Kapital schlagen.

Siege sind nun gefordert

Für die Schweizer ist damit die Halbfinal-Qualifikation mit der Zwischenbilanz von 4 Siegen und 3 Niederlagen wieder in Frage gestellt.

In den letzten beiden Partien der Round Robin treten sie am Mittwoch gegen die favorisierten Schotten (ab 13:55 Uhr im Livestream auf srf.ch/sport und in der Sport App) und am Donnerstag gegen Italien an. Mindestens eines der beiden Spiele werden sie gewinnen müssen, um weiterzukommen.