Der perfekt «getimte» Durchbruch

Mit 38 Jahren erntet Silvana Tirinzoni endlich die Früchte ihrer Arbeit. Oftmals in den internen Ausscheidungen gescheitert, führt die Schweizer Skip ihre Équipe nun an die Heim-EM – das Zückerchen folgt nur wenig später.

Seit vielen Jahren gehört Silvana Tirinzoni zu den besten Schweizer Skips. Dennoch blieb der Aarauerin eine EM-Teilnahme bisher verwehrt, da sie in den Schweizer Ausscheidungen meist den Kürzeren zog. Nicht so in diesem Jahr.

Mit 6 Siegen in 6 Spielen haben sich die Aarauer Curlerinnen um Tirinzoni diskussionslos für die Heim-EM in St. Gallen qualifiziert. Nun könnte man sich fragen, was sich in dieser Saison veränderet hat, damit endlich der Durchbruch gelingen konnte:

Tirinzoni: «Wir haben im mentalen Bereich gearbeitet» 0:27 min, vom 16.11.2017

Auf Juniorinnen-Stufe wurde Tirinzoni 1999 Weltmeisterin. Bei den «Grossen» fehlt im Palmares der 38-Jährigen aber noch eine Medaille an Grossanlässen. Die Heim-EM wäre eine ausgezeichnete Gelegenheit, um dies zu ändern.

«Eine Medaille wäre ein Traum» 0:38 min, vom 16.11.2017

Zum Auftakt treffen Tirinzoni und Co. am Samstag auf Dänemark. Die Top 4 der 10er-Gruppe qualifizieren sich für den Halbfinal. Sollte es in St. Gallen noch nicht mit einer Medaille klappen, bleibt nur wenige Monate später immer noch Pyeongchang.