Legende: Haben an der SM ein Heimspiel Die Spieler des CC Genf. Keystone/Peter Klaunzer

Im Genfer Vorort Thônex direkt an der französischen Grenze ist der berühmte Schreibgeräte-Hersteller Caran d’Ache beheimatet. Aber nicht nur. Keine 2 km Luftlinie vom Firmen-Hauptsitz liegt die Curlinghalle von Thônex. Und dort finden dieser Tage die Schweizer Meisterschaften statt.

Bei den Männern kommt der grosse Favorit zu einem Heimspiel. Der CC Genf holte in der Besetzung Yannick Schwaller, Benoît Schwarz, Sven Michel, Pablo Lachat im vergangenen Herbst EM-Silber und strebt in der nationalen Meisterschaft den Titel an. Die Quali für die Playoffs der besten 4 gelang souverän. Dort setzten sich die Genfer mit 6:1 gegen Bern Zähringer durch und stehen damit im Final. Gegner dort ist am Samstag um 16:30 Uhr entweder erneut Bern Zähringer oder Zug.

Finals live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen SRF überträgt beide Curling-Finals am Samstag in der Sport App und im Web live. Den Anfang machen um 10:25 Uhr die Frauen. Ab 16:25 Uhr sind die Männer an der Reihe.

Auch bei den Frauen gibt es einen klaren Favoriten: Die mehrfachen Weltmeisterinnen Silvana Tirinzoni und Alina Pätz erreichten in Thônex gemeinsam mit Carole Howald und Briar Schwaller-Hürlimann den SM-Final. Dort treffen die Curlerinnen des CC Aarau am Samstag um 10:30 Uhr auf Zug.