Schweiz gewinnt in extremis und kämpft an der Mixed-WM um Gold

In der Round Robin hatten Alina Pätz und Sven Michel im Duell mit Norwegen noch mit 3:9 den Kürzeren gezogen. Und auch im Halbfinal tat sich das Schweizer Gespann gegen das Geschwisterpaar Maia und Magnus Ramsfjell schwer. Nach ziemlichem Auf und Ab schafften die beiden Schweizer aber den Finaleinzug an der Heim-WM.

Nach den regulären 8 Ends stand es in einem ausgeglichenen Spiel 7:7. Im Zusatzend nutzte Pätz dann den Vorteil des letzten Steins zum Sieg.

00:51 Video Pätz behält im Zusatzend die Nerven Aus Sport-Clip vom 29.04.2022.

Die Zürcherin und der Berner Oberländer hatten dank zwei Dreierhäusern im 1. und im 5. End jeweils mit drei Längen vorgelegt. Vor dem 8. End führten sie scheinbar beruhigend 7:4. Doch bei letzter Gelegenheit erzwang Maia Ramsfjell mit einem perfekt gespielten Stein den Ausgleich und das Zusatzend.

Duell um WM-Gold gegen Schottland

Im Final bekommt es das Duo Pätz/Michel am Samstag (ab 14:00 Uhr im kommentierten Livestream auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App) mit Schottland zu tun, das Deutschland im anderen Halbfinal mit 8:3 klar bezwang. Eve Muirhead, Skip des amtierenden Olympiasiegerinnen-Teams im klassischen Curling, bildet zusammen mit Bobby Lammie, der in Peking mit seinen drei Kollegen Silber gewann, ein hochkarätiges Paar. Die beiden blieben in 10 Spielen bisher ungeschlagen.