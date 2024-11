Per E-Mail teilen

Die Schweizer Curlerinnen holen an der Europameisterschaft in Lohja (FIN) den Titel.

Das Team um Skip Silvana Tirinzoni bezwingt im Final Schweden 8:4.

Es ist der 2. EM-Triumph in Folge für die Schweiz.

22 EM-Spiele, 22 Siege: Die Schweizerinnen bleiben an den Kontinentalmeisterschaften weiter eine Macht. Nach dem überlegenen Titel 2023 in Aberdeen hielt sich das erfolgreiche Vierergespann um Skip Silvana Tirinzoni, Fourth Alina Pätz, Carole Howald und Selina Witschonke auch im finnischen Lohja schadlos.

Der 8:4-Finalsieg gegen Schweden stand nie zur Diskussion. Bereits im 2. End mit einer 2:0-Führung im Rücken stahlen die Titelverteidigerinnen des CC Aarau einen Stein. Diesen 3-Punkte-Vorsprung gaben sie in der Folge nicht mehr her. Gleich drei Mal liess sich die Schweiz ein Zweierhaus notieren.

Die bemitleidenswerten Schwedinnen um Skip Anna Hasselborg standen gegen stark auftretende Schweizerinnen konstant unter Zugzwang. Erst im 8. End meldete sich das zweitbeste Team der Round Robin so richtig im Final an und verkürzte mit einem Zweierhaus zum 4:7. Ein End und ein geschriebener Schweizer Stein später gab Schweden auf.

«Es ist fantastisch», meinte Tirinzoni nach dem Triumph. «In der letzten Zeit haben wir einen Weg gefunden, Team Schweden zu schlagen. Aber wir wussten, dass wir heute unser bestes Spiel auspacken müssen. Wir kämpften uns mit Jetlag durch die Woche. Jetzt hier ungeschlagen zu stehen, ist ein super Gefühl.»

Schweiz überholt Deutschland

Damit glückte der Schweiz gegen Schweden die Revanche für das verlorene Olympia-Bronzespiel 2022. Es war die insgesamt 8. EM-Goldmedaille für ein Schweizer Frauenteam, womit die Schweiz im Medaillenspiegel Deutschland überholt und neu auf Platz 2 liegt. Mit 21 Goldmedaillen führt Schweden die Statistik klar an.

Die Ausbeute seit dem Zusammenschluss von Tirinzoni und Pätz im Jahr 2018 ist eindrücklich. Je 5 Medaillen hat das Team an Welt- und Europameisterschaften gewonnen: sechsmal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze. Nach der EM stehen für das Team des CC Aarau vorerst verschiedene internationale Turniere auf dem Programm. Die WM der Frauen findet vom 15. bis 23. März in Uijeongbu in Südkorea statt.