Die Schweiz baut ihre Siegesserie an der Curling-WM aus und steht auch nach 10 Spielen noch ohne Niederlage da.

Halbfinal-Einzug an WM perfekt

Legende: Eilen weiter von Sieg zu Sieg Skip Silvana Tirinzoni und die Curlerinnen vom CC Aarau. Keystone/James Doyle/The Canadian Press via AP

Der Lauf der Schweizer Curlerinnen an der WM im kanadischen Prince George nimmt weiter kein Ende. Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander, Silvana Tirinzoni und Alina Pätz bezwangen am Freitag kurz nach Mitternacht Schweizer Zeit Südkorea mit 8:5 und feierten den 10. Sieg im 10. Round-Robin-Spiel. Am frühen Donnerstagabend hatte die Equipe des CC Aarau bereits Dänemark beim 7:3 keine Chance gelassen.

Halbfinal-Einzug bereits fix

Dank den beiden Siegen stellten die Titelverteidigerinnen die Halbfinal-Qualifikation bereits vor den zwei abschliessenden Vorrundenpartien sicher. Weil Schweden und Kanada ihre Partien in der Nacht auf Freitag verloren, stehen die Schweizerinnen gar schon als Sieger der Round Robin fest.

Damit verkommen die beiden Partien am Freitag um 17:00 Uhr gegen Japan und in der Nacht auf Samstag gegen Deutschland für das Schweizer Team zu Vorbereitungsspielen auf den Halbfinal in der Nacht auf Sonntag (ab 4 Uhr live auf SRF zwei).

Die besten zwei Teams aus der Round Robin stehen direkt im Halbfinal. Die Nationen auf den Rängen 3 bis 6 machen die anderen beiden Halbfinal-Plätze in zwei «Viertelfinals» unter sich aus.