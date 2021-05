Die Schweizer Curlerinnen stehen an der WM in Calgary im Final. Das Team um Skip Silvana Tirinzoni bezwingt im Halbfinal die USA mit 7:3.

Für die Schweizer Curlerinnen um Skip Silvana Tirinzoni lebt der Traum von der erfolgreichen Titelverteidigung an der WM in Calgary weiter. In der Nacht auf Sonntag setzten sich die Schweizerinnen im Halbfinal gegen die USA mit 7:3 durch.

Nachdem Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander, Alina Pätz und Tirinzoni vom CC Aarau bereits in der Round Robin das Duell gegen die von Tabitha Peterson angeführten Amerikanerinnen mit 6:5 für sich entschieden hatten, zog das US-Team auch im Halbfinal den Kürzeren.

Vorentscheidung im 7. End

Den Grundstein für den Erfolg legten die Schweizerinnen im 3. End, in welchem das Team rund um Tirinzoni mit dem letzten Stein ein Double-Takeout schaffte und ein Zweierhaus zum zwischenzeitlichen 3:1 schrieb. Die Vorentscheidung führte das Team vom CC Aarau in einer lange engen Partie im 7. End mit zwei gestohlenen Steinen zum 6:2 herbei.

Das US-Team, das im Viertelfinal gegen Dänemark nach anfänglichem 1:3-Rückstand noch 8:7 gewonnen hatte, konnte nicht mehr auf den Rückstand reagieren. Nach 9 Ends war die Partie zu Ende und der Finaleinzug der Schweizerinnen Tatsache.

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Finalpartie der Schweizer Curlerinnen am Sonntag live ab 21:00 Uhr auf SRF info und in der SRF Sport App.

Im Final vom Sonntagabend treffen die Schweizerinnen auf das Team Russland (Alina Kowalewa), das sich gegen Olympiasieger Schweden (Anna Hasselborg) im 2. Halbfinal mit 8:7 durchsetzte. Die Russinnen hatten die Round Robin hinter der Schweiz auf Rang 2 abgeschlossen. In der Vorrunde entschied die Schweiz das Direktduell mit 8:6 für sich.