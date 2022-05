Legende: Thomas Ulsrud. imago images/Mathilda Ahlberg

Die Curling-Szene ist am Mittwoch vom Tod von Thomas Ulsrud erschüttert worden. «Thomas hat seit Dezember 2020 gegen den Krebs gekämpft. In der letzten Woche hat sich sein Zustand verschlechtert und am Ende ist er sehr schnell von uns gegangen», hiess es auf den sozialen Medien des Teams Ulsrud, das sich 2019 aufgelöst hat. «Wir, das Team, sind am Boden zerstört über den Verlust.»

Ulsrud hatte an den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver Silber gewonnen. 2014 wurde er Weltmeister, daneben sicherte er sich weitere vier WM-Medaillen. Eine bislang einmalige Serie glückte Ulsrud an den EM-Turnieren: Ab 2007 belegte er zehnmal nacheinander einen Podestplatz. 2010 und 2011 wurde er Europameister.