Die Schweizer Curlerinnen gehen ungeschlagen in die Halbfinals. Gegen Schottland gewinnen sie nach Zusatzend 6:5.

Der 9. Sieg im 9. Spiel ist Tatsache, auch wenn es für die Schweizerinnen im Spiel gegen Schottland faktisch um nichts mehr ging.

Der Sieg der Schweizer Curlerinnen war für einmal eine Zitterpartie. Im letzten End brauchten Tirinzoni, Alina Pätz, Esther Neuenschwander und Melanie Barbezat ein Zweierhaus um auszugleichen und überhaupt erst ins Zusatzend zu kommen.

Dort hatten die Schottinnen das Recht des letzten Steins, welches sie nicht nutzen konnten. Dank Alina Pätz' starkem zweitletzten Stein und einem fehlerhaften letzten Schottland-Versuch schrieben die Schweizerinnen einen Punkt und gewannen mit 6:5.

Welches Gesicht zeigen die Deutschen?

Auf Silvana Tirinzoni und ihre Teamkolleginnen wartet nun das Team aus Deutschland. Gegen die nördlichen Nachbarn konnten die Schweizerinnen bereits in der 8. Runde einen ungefährdeten 10:4-Sieg landen. Die Deutschen mussten in den letzten 3 Vorrundenspielen 3 Niederlagen hinnehmen, nachdem sie zuvor 5 Siege in 6 Spielen erzielten.

TV-Hinweis Wir übertragen den Halbfinal der Frauen zwischen der Schweiz und Deutschland am Freitag ab 13:00 Uhr live auf SRF zwei.