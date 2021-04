Vorläufig nur noch auf Platz 7: Das Genfer Männer-Team muss an der WM in Calgary einen Rückschlag hinnehmen.

K.o.-Spiele in Gefahr

Die Schweizer Curler sind an der WM im kanadischen Calgary aus dem Tritt geraten. Der CC Genf um Skip Peter de Cruz erlitt gegen Norwegen (5:10) und Schottland (4:7) gleich zwei Niederlagen. Damit ist das Team vorerst aus den Top-6-Plätzen gefallen, welche zu den K.o.-Spielen berechtigen und gleichzeitig den Schweizer Olympia-Quotenplatz sichern.

Das verflixte 8. End

Gegen Leader Norwegen mussten sich die Genfer im 8. End gleich 3 Steine zum 5:9 stehlen lassen. Der an 4. Position spielende Benoît Schwarz kam in dieser Partie nur auf eine Quote von 58 Prozent. Nach dem 9. End gaben die Schweizer auf.

Auch gegen Schottland fiel die Entscheidung in der Schlussphase. Nach einem schottischen Zweierhaus zum 6:4 im 8. End gaben die Schweizer auch das 9. End ab.

Leichtes Schlussprogramm?

In den verbleibenden Round-Robin-Partien treffen De Cruz und Co. auf die schlechter eingestuften Teams aus Dänemark, den Niederlanden, Südkorea und China.