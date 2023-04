Das Team um Skip Yannick Schwaller deklassiert Italien in Ottawa mit 11:3. Nach 8 Ends geben die Italiener auf.

Italiens Skip Joël Retornaz erwischte nicht seinen besten Tag: Im 5. End missriet ihm ein Stein komplett: Statt die Schweizer Steine spedierte er einen eigenen Stein aus dem Haus – die Schweizer konnten 3 Steine stehlen und auf 8:0 davonziehen.

Nach der Pause verkürzten die Italiener auf 2:8 – die Schweizer schlugen mit einem Dreierhaus zurück. Nach 8 Ends beim Stand von 11:3 für die Swiss-Curling-Auswahl gratulierten Retornaz und Co. dem Schweizer Skip Yannick Schwaller und seinen Mitstreitern Pablo Lachat, Sven Michel und Benoît Schwarz zu WM-Bronze.

Das letzte End bot noch etwas Besonderes: Mit Scherz-Steinabgaben begeisterten die beiden Teams das Publikum.

Dreifache Revanche

Schwaller gelang mit dem Sieg die perfekte Revanche für das klare Out im letztjährigen Viertelfinal gegen Italien (4:10). Auch in der diesjährigen Vorrunde sowie an der letzten EM im November hatten sich die Schweizer der Retornaz-Equipe geschlagen geben müssen.

Im Bronzespiel nahmen die Schweizer das Zepter von Beginn weg in die Hand. Nach einem Nuller-End legten sie mit einem Zweierhaus vor. Dann gelang es ihnen in 3 Ends in Folge, Steine zu stehlen: Zunächst 1, dann 2, dann 3. Namentlich Schwaller selbst (98 % gelungene Steine) und Schwarz auf der 4. Position (88 %) spielten überragend.

WM-Bronze ist auch ein kleiner Trost für das beste Team der Round Robin nach dem 5:7 gegen Kanada im Halbfinal. Die Kanadier treffen im Final auf Schottland.