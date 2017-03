Keine Medaillenspiele für die Curlerinnen

Nichts wird es mit einer 4. Schweizer WM-Goldmedaille in Folge bei den Frauen: Das Team um Alina Pätz verpasst in Peking den Kampf um Edelmetall.

Schweizerinnen unterliegen den USA 0:23 min, vom 23.3.2017

WM-Gold 2014, WM-Gold 2015, WM-Gold 2016 – diese grandiose Serie im Schweizer Frauen-Curling findet bei den Titelkämpfen in Peking ein Ende.

Bereits vor dem letzten Round-Robin-Spiel gegen Südkorea steht fest, dass Baden Regio um Skip Alina Pätz die Ausmarchung um die Medaillen verpassen wird.

Zwar können die Schweizerinnen mit einem abschliessenden Erfolg die Vorrunde theoretisch noch punktgleich mit dem Team auf Platz 4 beenden. Aufgrund der Bilanz in den Direktbegegnungen steht aber bereits jetzt fest, dass die Schweiz die Tiebreaks um den Playoff-Einzug verpassen wird.

Fehlstart gegen USA

Das 5:8 gegen die USA, es war die 5. Niederlage im 10. Spiel, war die eine Niederlage zu viel für Pätz und Co. Bereits in der 1. Spielhälfte lief für die Weltmeisterinnen von 2015 alles verkehrt. Sie stiegen mit dem Vorteil des letzten Steins ins Spiel, liessen sich jedoch in den ersten 2 Ends je einen Stein stehlen. In der 2. Hälfte spielten sie wesentlich erfolgreicher, den Rückstand konnten sie aber nicht wettmachen.