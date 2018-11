Die Curlerinnen des CC Aarau feiern an der EM in Tallinn gegen Deutschland den 8. Sieg im 8. Spiel.

Damit übertreffen sie den Startrekord von Mirjam Ott aus dem Jahr 2013.

Die Männer hingegen unterliegen Deutschland und können die Halbfinals nicht mehr aus eigener Kraft schaffen.

8 Spiele, 8 Siege – die Schweizerinnen sind an der Curling-EM weiterhin nicht zu stoppen. Am Mittwoch setzte sich das Team um Skip Silvana Tirinzoni zunächst gegen Lettland souverän mit 9:2 durch.

Auch gegen Deutschland äusserst souverän

Am Abend folgte dann der Rekordsieg über Deutschland. Mit einem Viererhaus im 6. End zum 8:4 legten die Curlerinnen des CC Aarau den Grundstein zum Sieg. Die Deutschen gaben nach dem 7. End beim Stand von 4:10 auf.

Rang 1 und Rekord gesichert

Die Schweizerinnen, die die Halbfinal-Qualifikation schon nach dem Sieg gegen Lettland sichergestellt hatten, werden die Round Robin auf dem 1. Rang abschliessen. Tirinzoni, Alina Pätz, Marisa Winkelhausen, Melanie Barbezat und Esther Neuenschwander haben in Estland damit einen neuen Schweizer Rekord aufgestellt. 2013 hatten Mirjam Ott und ihre Mitspielerinnen an der EM in Stavanger (No) ebenfalls die ersten 7 Partien gewonnen.

Männer verspielen Sieg im letzten End

Weniger gut sieht es bei den Männern aus. Nach zuletzt 3 Siegen in Folge ist der Höhenflug der Genfer gestoppt worden. Skip Peter de Cruz und Co. unterlagen Deutschland aufgrund eines miserablen letzten Ends mit 5:7.

Nach dem 9. End führten die Schweizer sogar noch mit 5:4. Sie mussten den Deutschen jedoch das Recht des letzten Steins im 10. End gewähren. Dieses nutzten die Deutschen zu einem Dreierhaus und damit zum Sieg über das Team von Peter De Cruz.

Auf fremde Hilfe angewiesen

Die Halbfinalqualifikation ist nun für die Schweiz nicht mehr aus eigener Kraft zu erreichen. Immerhin kann sie bei einem Sieg über Norwegen und einer gleichzeitigen Niederlage der Deutschen gegen die noch verlustpunktlosen Schweden noch auf ein Weiterkommen hoffen.

Sendebezug: Radio SRF 3, Nachmittagsbulletin, 16:05 Uhr, 21.11.18