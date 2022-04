Alina Pätz und Sven Michel haben bei der Mixed-Curling-WM in Genf einen Start nach Mass in die Round-Robin-Phase hingelegt. Dem diskussionslosen 9:2-Sieg am Vormittag gegen Estland liessen die beiden Schweizer am Abend ein 9:4 gegen Schweden folgen.

Gegen das skandinavische Duo legten die Lokalmatadoren einen Start nach Mass hin. Dank einem Dreierhaus im 1. End konnten Pätz/Michel sogleich auf 3:0 davonziehen. Auf diesen Rückschlag vermochte Schweden bis zum Schluss nicht mehr entscheidend zu reagieren. Die Schweizer stehen damit nach 2 Spielen bei einer makellosen Bilanz von 2 Siegen.

Nächster Gegner ist Japan

Am Sonntag geht es für die Schweizer Medaillenanwärter gegen Japan weiter. Die Partie können Sie ab 14 Uhr im Livestream auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App verfolgen.