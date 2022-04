Sven Michel und Alina Pätz müssen sich an der Curling-Heim-WM im Mixed-Doppel dem norwegischen Duo klar mit 3:9 geschlagen geben. Für das Schweizer Team ist es im sechsten Spiel die zweite Niederlage.

Nie im Spiel angekommen

Bereits früh zeichnete sich ab, dass Michel/Pätz keinen guten Tag einziehen würden. Sie lagen schnell mit 0:3 in Rückstand und vermochten in der Folge nie mehr an Norwegen heranzukommen. Knackpunkt war das 6. End, wo die Gäste gleich vier Steine schrieben und auf 9:3 davonzogen. Die anschliessende Aufgabe seitens der Schweiz war die logische Konsequenz daraus.

Das Schweizer Duo rangiert trotz der klaren Pleite in der Round Robin noch immer auf Rang 2 der Gruppe A, zusammen mit drei weiteren Teams. Am Mittwoch wartet mit Italien (10 Uhr) bereits eine nächste hohe Hürde, ehe sich das Paar am Abend gegen das noch immer sieglose Neuseeland wiederum grosse Siegchancen ausrechnen darf. SRF überträgt die 2. Partie ab 18 Uhr live im unkommentierten Stream auf der Webseite und in der Sport App.