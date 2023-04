Briar Schwaller-Hürlimann und Yannick Schwaller schlagen an der Curing-Mixed-WM in Südkorea Schweden und feiern den 5. Sieg.

Mit einem 8:4-Sieg gegen das bislang enttäuschende Duo aus Schweden halten die Schweizer Curler Briar Schwaller-Hürlimann und Yannick Schwaller ihre Chancen an der WM im olympischen Mixed-Doppel im südkoreanischen Gangneung aufrecht.

Der Match war offen, bis den Solothurnern im 7. und vorletzten End ein Dreierhaus zur 6:4-Führung gelang. Hierauf stahlen sie noch zwei Steine. Nach 7 Partien steht das Schweizer Duo nun bei 5 Siegen und 2 Niederlagen.

Wohl noch 2 Siege in 2 Spielen nötig

So wie sich die Direktbegegnungen unter den Favoriten in der Gruppe entwickeln, müssen die Schwallers am Donnerstag voraussichtlich beide verbleibenden Partien – gegen die abgeschlagenen Deutschen und die ungeschlagenen Japaner – gewinnen, um in die K.o.-Spiele vorzustossen.