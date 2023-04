Briar Schwaller-Hürlimann und Yannick Schwaller verpassen an der Mixed-WM in Südkorea die Viertelfinals.

Legende: Da hilft alles Rufen nichts Die Schweiz spielt an der Mixed-WM nicht um die Medaillen. Keystone/SEAN KILPATRICK/AP

Trotz eines 9:1-Kanterssieges gegen das zuvor ungeschlagene Duo aus Japan verpassten Briar Schwaller-Hürlimann und Yannick Schwaller an der Mixed-Doppel-WM in Gangneung die Teilnahme an den Viertelfinals.

Mit sechs gestohlenen Steinen in der ersten Spielhälfte zogen die Schwallers gegen Japan auf 7:0 davon, sodass die Entscheidung praktisch schon nach vier Ends gefallen war. Nach 6 von 8 Ends gaben die Japaner auf.

Zuvor hatte das Schweizer Duo in der Nacht auf Donnerstag einen 8:7-Erfolg gegen Deutschland gefeiert.

Keine Schützenhilfe von Deutschland

Trotz der guten Bilanz von 7:2 Siegen in der Round Robin waren die Schweizer auf fremde Hilfe angewiesen, um weiterzukommen. Sie mussten darauf hoffen, dass die im Klassement weit zurückliegenden Deutschen gegen die mit der Schweiz punktgleichen Norweger gewinnen würden. Das deutsche Duo tat ihnen den Gefallen jedoch nicht und unterlag mit 4:6.

Nach der Silbermedaille im Vorjahr in Genf durch Alina Pätz und Sven Michel muss die Schweiz in diesem Jahr also ohne Edelmetall auskommen.