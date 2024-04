Briar und Yannick Schwaller unterliegen an der Mixed-WM in Östersund dem Gastgeber im Halbfinal.

Legende: Verpasst den Einzug in den Final Yannick Schwaller. Imago/Bildbyran

Der Traum vom Weltmeistertitel ist für Briar und Yannick Schwaller im Halbfinal geplatzt. Im Halbfinal gegen die Geschwister Isabella und Rasmus Wrana aus Schweden dominierte das Duo anfänglich. Dennoch fiel die Entscheidung gegen sie. Im 6. der 8 Ends gerieten sie 3:5 in Rückstand.

Im 7. End setzten sie den Joker ein – eine Besonderheit des Mixed-Doppel-Curlings mit auf die Seite verlagertem Spiel. Aber statt sich zwei oder mehr Punkte gutschreiben zu lassen, liessen sich die Schweizer einen Stein zum 3:6 stehlen. Danach gab das Schweizer Duo auf.

Im Spiel um Platz 3 trifft das Ehepaar am Samstagvormittag auf Norwegen, das ihren Halbfinal gegen das Überraschungsteam aus Estland 6:8 verlor.

Sieg gegen Schottland

Am Vormittag hatten sich die Schwallers nach 3 Niederlagen in Serie zum Abschluss der Round Robin rechtzeitig auffangen können. Die Schweizer Meister gerieten im Viertelfinal gegen Schottland durch zwei gestohlene Steine 0:2 in Rückstand, aber in der 2. Spielhälfte dominierten sie. Die Entscheidung glückte ihnen im 7. End mit einem Viererhaus zum 8:4.