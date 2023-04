Am Samstag beginnt die Curling-WM im olympischen Mixed-Doppel in Gangneung (KOR). Briar und Yannick Schwaller vertreten die Schweiz.

Mixed-WM in Südkorea

Spielen Seite an Seite um die Medaillen Briar Schwaller-Hürlimann (l.) und Yannick Schwaller.

Sie haben an allen Meisterschaften der Saison Medaillen gewonnen. Im klassischen Vierer-Curling ist Briar Schwaller-Hürlimann, 29-jährige Tochter des 1998er-Olympiasiegers Patrick Hürlimann, Lead-Spielerin im Aarauer Team von Silvana Tirinzoni. Ihre Saisonausbeute: EM-Silber und WM-Gold.

Ihr 28-jähriger Ehemann Yannick Schwaller, Skip des Teams des CC Genf, war in diesem Winter im klassischen Curling nicht viel weniger erfolgreich. Dem EM-Silber liess er den 3. Platz an der WM in Ottawa folgen.

Die erst seit 2008 ausgetragene WM im Mixed-Doppel – seit 2018 ist die Disziplin Teil des Olympia-Programms – ist eine Schweizer Domäne. Verschiedene Teams errangen für die Schweiz 7 von 14 WM-Titeln. Schwaller/Schwaller gehören in Südkorea, im Curling-Stadion der Winterspiele 2018, ebenfalls zu den Titelanwärtern.

Schottland als ärgster Konkurrent?

Von ähnlichem Kaliber ist die schottische Crew mit dem neuen Weltmeister-Skip Bruce Mouat sowie Jennifer Dodds, die im Team der letzten Olympiasiegerin Eve Muirhead spielte.