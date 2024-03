In einem spannenden Halbfinal setzen sich die Schweizerinnen in Sydney (CAN) gegen Italien mit 6:3 durch.

Erst mit dem letzten Stein im 10. End stellt Alina Pätz den Sieg sicher.

Finalgegner am Sonntagabend ist Gastgeber Kanada.

Es war eine Partie auf Messers Schneide, welche sich die Schweiz und Italien lieferten. In einer sehr taktischen Begegnung stand es nach 6 Ends 2:2. Keine Equipe hatte mehr als einen Stein pro End schreiben können. Im 7. End vermochte die Equipe von Silvana Tirinzoni für eine kleine Zäsur zu sorgen. Alina Pätz' letzter Versuch gelang perfekt – die Curlerinnen des CC Aarau stellten mit einem Zweierhaus auf 4:2.

00:36 Video Pätz schreibt das Zweierhaus im 7. End Aus Sport-Clip vom 23.03.2024. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

Italien musste sich im 9. End mit einem Punkt begnügen, so dass die Schweizerinnen mit einer 4:3-Führung und dem Recht des letzten Steins ins 10. End gehen konnten. Dank einem perfekt ins Zentrum gesetzten letzten Stein setzte Italien-Skip Stefania Constantini noch einmal Druck auf Pätz auf. Doch die erfahrene Schweizerin war der Aufgabe gewachsen und brachte den Sieg ins Trockene.

Das 5. WM-Gold in Folge winkt

Dank dem 2. Sieg gegen Italien in diesem Turnier – in der Round Robin hatte die Schweiz 6:2 gesiegt – stehen Tirinzoni und Pätz zum 5. Mal in Folge im WM-Final. Am Sonntag winkt der 5. WM-Titel de suite, womit sie ihren eigenen Rekord noch einmal ausbauen würden.

Die Gegnerinnen im Endspiel kommen aus Kanada. Die Equipe von Skip Rachel Homan schlug in einem nicht minder spannenden Halbfinal Südkorea dank einem Dreierhaus im 10. End mit 9:7. In der Round Robin hatten die Kanadierinnen mit einem 8:5-Erfolg der Schweiz die 1. WM-Niederlage nach 42 Siegen in Serie zugefügt. «Es gibt nichts Grösseres, als einen WM-Final in Kanada gegen Kanada zu bestreiten», freute sich Tirinzoni.