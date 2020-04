Quali für Olympia 2022 nur noch an einer WM

Legende: An der WM 2021 geht es (fast) um alles oder nichts. imago images

Der Curling-Weltverband WCF hat das Prozedere der Qualifikation für die Olympischen Spiele 2022 in Peking modifiziert, nachdem die 3 Curling-Weltmeisterschaften 2020 wegen des Coronavirus ausgefallen sind. Nur je eine WM – statt wie bisher je 2 – wird die Basis für die Qualifikation bilden.

Zunächst werden die 3 WM-Turniere im Frühling 2021 herangezogen.

Die ersten 5 oder 6 Teams der Männer und Frauen qualifizieren sich direkt. Die verbleibenden 3 oder 4 Quotenplätze werden über ein zusätzliches Turnier im Dezember 2021 vergeben.

Im Mixed-Doppel werden an der WM 7 oder 8 Plätze zugesprochen. 2 oder 3 weitere werden ebenfalls am Zusatzturnier im Dezember vergeben.

Die ungenauen Angaben kommen davon her, dass Gastgeber China in allen Disziplinen einen Olympia-Startplatz bekommen, an den massgebenden WM-Turnieren jedoch unterschiedlich gut abschneiden kann.