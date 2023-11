Die Schweizer Curler verpassen an der EM in Aberdeen den Finaleinzug.

Gegen Gastgeber Schottland verliert das Team von Skip Yannick Schwaller im Halbfinal mit 4:7.

Im Bronzespiel treffen die Schweizer am Freitagabend um 20:00 Uhr auf Italien.

Was den Schweizer Frauen am Donnerstagabend gelungen war, glückte den Männern am Freitagmorgen nicht: Das Team von Skip Yannick Schwaller verpasste den Einzug in den EM-Final. In der Besetzung Pablo Lachat, Sven Michel, Schwaller und Benoît Schwarz-Van Berkel unterlag man in Aberdeen Gastgeber Schottland mit 4:7.

Nach dem schottischen Zweierhaus zum 3:1 im 3. End standen die Schweizer bereits unter Zugzwang. Zwei Nuller-Ends später mussten Schwaller und Co. im 6. End einen Stein schreiben. Die Vorentscheidung fiel im 8. End: Begünstigt durch Schweizer Fehlsteine konnten die Schotten, welche die letzten beiden EM-Turniere gewonnen hatten, drei weitere Steine schreiben. Mit der 6:2-Führung im Rücken brachten der souverän aufspielende Skip Bruce Mouat und seine Crew den Sieg ohne Probleme ins Trockene.

Nun gegen Italien

Während die schottischen Männer am Samstag um ihren 3. EM-Titel in Folge spielen, kämpfen die Schweizer bereits am Freitagabend (ab 20:00 Uhr live bei SRF) gegen Italien um Bronze. Die Italiener, welche in der Round Robin alle Partien gewonnen und die Schweiz 11:8 bezwungen hatten, verloren ihren Halbfinal gegen Schweden mit 6:7.

Sollten sich Schwaller und Co. durchsetzen, wäre dies gleichbedeutend mit der 2. EM-Medaille in dieser Besetzung: Vor einem Jahr hatten die amtierenden WM-Dritten im schwedischen Östersund Silber gewonnen – nach einer Final-Niederlage gegen Schottland.