Schweizer Curler verpassen Finaleinzug

Die Schweizer Curler haben an der Heim-EM in St. Gallen den Finaleinzug verpasst. Sie unterlagen im Halbfinal Schottland mit 8:9.

Der erste EM-Titel für das Schweizer Männercurling seit 2013 und der neunte insgesamt wird nicht Tatsache. Die Genfer um Skip Peter De Cruz verlieren in St. Gallen den Halbfinal gegen Schottland 8:9.

Katastrophaler Start in die Partie

Der Start in den Halbfinal geriet für die Genfer schier zum Albtraum. Sie mussten sich im 2. End ein Dreierhaus stehlen lassen. Auch vor dem 5. End lagen sie drei Steine im Hintertreffen. Der Gegenschlag mit einem Dreierhaus zum 5:5 glückte ihnen auch dank einem schweren Fehler von Kyle Smith, dem ein etwas riskanter Doppel-Takeout-Versuch missriet.

Die Genfer blieben zurück, bis sie im 8. End ihrerseits einen Stein stehlen konnten. Mit diesem Punkt gingen sie erstmals in Führung. Im 10. End konnte die Schweizer Nummer 4 Benoit Schwarz einen im Zentrum liegenden schottischen Stein nicht entfernen, worauf Smith das zum Sieg nötige Zweierhaus mühelos schreiben konnte.

Gegen Norwegen um Bronze

Das Schweizer Team wird durch die Niederlage ins Spiel um Bronze verwiesen. In diesem trifft es am Freitagabend um 19 Uhr (im Livestream auf srf.ch/sport und in der Sport App) auf Norwegen. In der Vorrunde gewannen die Schweizer mit 8:6.

