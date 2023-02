Die Zugerinnen um Skip Corrie Hürlimann erwiesen sich im Final der Schweizer Curling-Meisterschaften in Thônez (GE) als hartnäckige Gegnerinnen der favorisierten Aarauerinnen. Mit Ausnahme eines Aarauer Dreierhauses im 3. End, das Alina Pätz zur 3:1-Führung perfekt machte, gelang es keinem Team, mehr als einen Stein pro End zu schreiben.

Emotionales Schwestern-Duell

Im 9. End verkürzte Zug auf 4:5, musste aber den Vorteil des letzten Steins abgeben. Die routinierten Aarauerinnen um Skip Silvana Tirinzoni liessen sich die Chance nicht entgehen und siegten letztlich mit 6:4. Damit gewann auch Briar Schwaller-Hürlimann aus dem Team Tirinzoni das Familienduell gegen die Zugerinnen: Neben Schwester Corrie als Skip ist Mutter Janet bei den Zentralschweizerinnen als Coach tätig.

Dank dem Sieg lösten Tirinzoni und Co. das Ticket für die WM im März im schwedischen Sandviken. Die 43-jährige Skip hat seit 2019 dreimal WM-Gold geholt. Die an Position 4 spielende Pätz hat sogar schon fünf WM-Titel errungen.

Triple für Genf

Bei den Männern ging der Titel zum dritten Mal in Folge nach Genf. Das Team um Skip Yannick Schwaller setzte sich im Final gegen Bern Zähringer um Skip Michael Brunner mit 7:4 durch. Die Entscheidung in einer engen Partie fiel dabei im 4. End, als das Heimteam ein Dreierhaus schreiben konnte. In allen anderen Ends verblieb jeweils höchstens ein Stein im Haus.