Die Gebrüder Schwaller haben Swiss Curling massenhaft Erfolg beschert. Andreas Schwaller (heute 49; rechts im Bild) als Teamcaptain und Christof Schwaller (53), der Vater des aufstrebenden Yannick, eroberten 2002 an den Winterspielen in Salt Lake City gemeinsam Olympia-Bronze.

Christof Schwaller stand 3 weitere Male bei Grossanlässen auf dem Podest. Andreas Schwaller hamsterte an Europameisterschaften zwischen 1993 und 2006 sogar einen kompletten Medaillensatz und gehörte wie sein Bruder 2001 an der Heim-WM in Lausanne zum Silber-Quartett.