Die Schweizer Curlerinnen um Skip Tirinzoni streben die sechste WM-Medaille in Serie an – mit prominenter Unterstützung.

Nach dem im Mai 2018 bekannt gewordenen Zusammenschluss von Silvana Tirinzoni und Alina Pätz schaffte das Team des CC Aarau an sämtlichen 5 Weltmeisterschaften den Einzug in den Final. 4 Mal holte die Equipe Gold und reihte an WM-Turnieren sagenhafte 42 Siege aneinander.

Deshalb kann im südkoreanischen Uijeongbu nur eine weitere Medaille das Ziel sein für Selina Witschonke, Carole Howald, Tirinzoni und Pätz sowie Ersatzspielerin Stefanie Berset, trotz durchzogener Saison. Zwar holten die Schweizerinnen Ende November in Lohja (FIN) zum 2. Mal in Folge EM-Gold. Allerdings verpassten sie an 2 der 4 Grand-Slam-Turniere in dieser Saison die K.o.-Runde.

Ott hilft aus

Die Schweizerinnen können in Südkorea auf prominente Hilfe zählen. Der Staff wurde mit der Ex-Spitzencurlerin Mirjam Ott erweitert. Die 53-Jährige hat Tirinzoni und Pätz etwas voraus, nämlich olympische Medaillen (2 Mal Silber). «Diese Erfahrung wird uns helfen», ist Tirinzoni überzeugt.

Die WM beginnt am Samstag, der erste Gegner der Schweizerinnen sind die USA (live bei SRF).

Curling-WM