Die Schweizer Equipe feiert an der WM in Calgary mit einem 6:5 gegen die USA den 10. Sieg im 11. Spiel.

WM in Calgary

Legende: Es läuft wie am Schnürchen Die Schweizerinnen spielen in Calgary gross auf. Freshfocus

Nachdem sie am Donnerstagabend Schweizer Zeit mit einem Erfolg gegen die Russinnen die Teilnahme an der K.o.-Phase vorzeitig sichergestellt hatten, gewannen die Schweizer Curlerinnen um Skip Silvana Tirinzoni auch die nächste Partie. Das Duell gegen die USA mit Skip Tabitha Peterson entschied die Schweiz knapp mit 6:5 für sich.

Damit stehen Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander, Tirinzoni und Alina Pätz vom CC Aarau nach 11 Spielen bei 10 Siegen. Auf ihrer Jagd nach Siegen nähern sich die aktuellen Weltmeisterinnen einer bemerkenswerten Rekordmarke des Schweizer Frauencurlings.

Rekord immer noch möglich

Pätz, die als Nummer 4 in Tirinzonis Crew jeweils das letzte Steinepaar spielt, wurde 2015 in Sapporo als Skip des Teams Baden Regio Weltmeisterin, indem sie 12 von 13 Spielen gewann und eine Quote von 92,3 Prozent erreichte. Die Aarauerinnen stehen derzeit bei 90,9 Prozent.

Sie haben noch 2 Partien der Round Robin zu absolvieren (gegen Deutschland und Estland), danach den allfälligen «Viertelfinal», den Halbfinal und entweder den Final oder das Spiel um Platz 3. Bleiben sie für den Rest des WM-Turniers ungeschlagen, werden sie den Rekord knacken.