Die Schweizer Curler verlieren an der WM in Moose Jaw (CAN) ihre einzige Partie vom Dienstag gegen Schweden mit 4:6.

Nach der 2. Niederlage im 6. Auftritt ist das Quartett des CC Genf plötzlich unter Zugzwang.

Am Ende lief Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, Yannick Schwaller und Benoît Schwarz-van Berkel die Zeit davon, weil ihre Spieluhr beinahe abgelaufen war. So schafften es die Schweizer im 10. End gegen Schweden nicht mehr, das Skore noch zu ihren Gunsten zu drehen. Niklas Edin, seines Zeichens fünffacher Weltmeister und Olympiasieger von 2022, hatte keine Mühe, seinen Stein in der Mitte des Hauses zu platzieren und den 6. Punkt für sein Team zu schreiben.

Die Niederlage gegen Schweden war nicht zwingend. Nach dem 5. End lagen die Schweizer gar mit 3:2 in Front. Doch dann zog Schweden durch ein Zweierhaus und einen gestohlenen Punkt davon. Die Schweiz konnte nur noch im 9. End einen Punkt schreiben und verlor so mit 4:6.

Jetzt sind Siege gefordert

Nach der einzigen Schweizer Partie des Tages fallen die Curler des CC Genf mit der Bilanz von 4 Siegen und 2 Niederlagen im Klassement auf den geteilten 4. Rang zurück. In den Partien vom Mittwoch gegen Schottland (17:00 Uhr) und Deutschland (Nacht auf Donnerstag, 03:00 Uhr) ist deshalb eine Reaktion gefordert, will man weiter um die Medaillenplätze mitspielen. Beide Partien können Sie im Livestream mitverfolgen.

