Die Schweiz weist an der Curling-WM in Las Vegas eine Bilanz von 6 Siegen aus 10 Spielen auf.

WM in Las Vegas

Nach den beiden Niederlagen gegen die USA und Italien haben die Schweizer Curler um Skip Yannick Schwaller an der WM in Las Vegas zum Siegen zurückgefunden. Sie bezwangen Südkorea mit 9:7.

Im 1. End mussten sich die WM-Debütanten des CC Bern Zähringer einen Stein stehlen lassen, aber von dort weg liessen sie sich viermal in Folge ein Zweierhaus notieren, als sie den Vorteil des letzten Steins hatten.

Legende: Gute Chancen auf ein Weiterkommen Das Schweizer Team befindet sich in Las Vegas wieder auf Kurs. KEYSTONE/AP/JOHN LOCHER

Dank dem Erfolg haben sich für Marcel Käufeler, Romano Meier, Michael Brunner und Schwaller die Aussichten auf das Erreichen der Viertelfinals erheblich verbessert. In den letzten beiden Partien der Round Robin treffen sie auf Deutschland und Schottland.

Schweiz geht im Italien-Spiel die Zeit aus

Vor dem Erfolg gegen Südkorea hatte die Schweiz am Donnerstag eine Niederlage gegen Italien kassiert. Mit einem 3:5-Rückstand und dem Recht des letzten Steines starteten Schwaller und Co. ins 10. und letzte End. Die angestrebte Aufholjagd blieb aber erfolglos, im Gegenteil: Wegen einer Zeitüberschreitung wurde das finale End nicht gewertet und der Sieg ging mit 5:3 an die Italiener.

Zuvor hatte sich die Partie ausgeglichen gestaltet, in keinem End konnte ein Team mehr als einen Stein schreiben. Den Vorteil für die Schlussphase erarbeitete sich Italien um den gebürtigen Genfer Skip Joël Retornaz im 9. End mit einem gestohlenen Stein.