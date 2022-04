WM in Las Vegas

Legende: Eine Partie zum Vergessen Für Skip Yannick Schwaller und das Schweizer Team. Keystone/AP Photo/John Locher

Die Schweizer Curler um Skip Yannick Schwaller haben an der WM in Las Vegas eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Sie verloren die vorletzte Partie der Round Robin gegen Deutschland gleich mit 3:10.

Die von Sixten Totzek angeführten Deutschen schrieben im 1. End ein Dreierhaus und stahlen im 2. End weitere drei Punkte. Der Match war aus Schweizer Sicht schon zu diesem frühen Zeitpunkt so gut wie verloren.

In der Nacht gegen Schottland

Das Beste, was Marcel Käufeler, Romano Meier, Michael Brunner und Schwaller noch machen konnten, war die Aufgabe nach dem 6. End. Auf diese Weise konnten sie etwas Substanz sparen und weiteren Ärger vermeiden. Denn um 4:00 Uhr in der Nacht auf Samstag Schweizer Zeit treten sie gegen die Schotten an.

In dieser Partie wird sich auch entscheiden, ob die WM-Debütanten des CC Bern Zähringer in die Viertelfinals vorstossen oder ob sie nach der Vorrunde die Heimreise antreten müssen.