Am Dienstagvormittag bezwingen die Schweizer Curler Japan mit 10:4.

Gegen die Südkoreaner haben die Schweizer am Abend Mühe und gewinnen dank eines starken letzten Steins mit 9:7.

Am Mittwoch stehen die Schweizer erneut doppelt im Einsatz, treffen am Morgen auf Neuseeland und am Abend auf Tschechien.

Die Partie gegen die an dieser WM noch sieglosen Südkoreaner begann aus Schweizer Sicht bereits denkbar ungünstig. Im ersten End konnte das Team von Skip Park Jongduk drei Steine schreiben. Sven Michel unterlief beim zweitletzten Stein in diesem End ein Malheur, als ihm beim Wischen der Stock brach und er stürzte.

Dem Rückstand sollten die Schweizer bis fast zum Schluss hinterherlaufen. Am Ende konnten sie aber dennoch über den 4. Sieg im 6. Spiel an der Heim-WM in Schaffhausen jubeln.

Den Schweizern um Skip Yannick Schwaller gelang es bis zur Pause nicht, den Rückstand zu verkleinern. Nach 5. Ends stand es aus Schweizer Sicht 2:5. Dabei hatten sie sogar noch Glück, dass die Südkoreaner das 5. End nicht sauber zu Ende spielten und «nur» 1 Stein schreiben konnten.

Starke Reaktion nach der Pause

Umgehend nach der Pause konnten die Schweizer eine Reaktion zeigen und ein Zweierhaus schreiben. Nach einem einzelnen Stein der Südkoreaner gelang den Schweizern ein erneutes Zweierhaus, was zum erstmaligen Ausgleich in dieser Partie führte. Vor den letzten beiden Ends stand es 6:6, die Spannung in Schaffhausen war greifbar.

Einer in der Halle blieb jedoch noch cooler als die Unterlage: Benoît Schwarz-van Berkel. Der gebürtige Genfer hatte im 10. End die Chance, zwei Südkoreanische Steine rauszunehmen und damit das Spiel für die Schweizer zu gewinnen. Schwarz-van Berkel machte genau das, die Schweiz schrieb ein Dreierhaus und Jubel brandete auf in der Halle. Damit stand es nach 10 Ends 9:7 für die Schweizer.

Kantersieg am Morgen

Der Tag hatte aus Schweizer Sicht mit einem 10:4-Sieg über Japan schon gut begonnen. Die Vorentscheidung fiel im 5. End. Weil der letzte japanische Stein zu kurz geriet, stahlen die Schweizer ein Zweierhaus zur zwischenzeitlichen 5:1-Führung.

Im 7. End gingen Schwaller und Co. gar mit 7:2 in Führung. Vorzeitig aufgeben wollten die Japaner, die an der laufenden WM bisher erst eine Partie gewinnen konnten, trotz der deutlichen Rücklage aber nicht. Und tatsächlich gelang es ihnen kurz darauf, erstmals zwei Steine zu schreiben. Mit einem Dreierhaus nahmen die Schweizer ihrem Gegner aber umgehend wieder den Wind aus den Segeln. Auf das letzte End verzichteten die Japaner in der Folge.

So geht es weiter

Die Schweizer stehen bereits am Mittwochmorgen wieder im Einsatz, um 9:00 Uhr werden sie von den noch sieglosen Neuseeländern gefordert. Um 19:00 Uhr heisst der Gegner Tschechien.