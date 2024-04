WM in Schaffhausen

Die Schweizer Curler fahren an der Heim-WM in Schaffhausen die Siege Nummer 5 und 6 ein.

Am Mittwoch gewinnen sie am Morgen gegen Neuseeland mit 8:3, am Abend folgt ein 7:4 gegen Tschechien.

Die Equipe des CC Genf macht damit einen grossen Schritt Richtung K.o.-Phase, hat aber noch 4 herausforderne Spiele vor sich.

Nach den beiden Siegen am Dienstag haben die Schweizer Curler in Schaffhausen auch am Mittwoch abgeliefert. Die beiden Erfolge gegen Neuseeland und Tschechien waren für das Team um Skip Yannick Schwaller allerdings Pflicht. Beide Teams sind klar hinter der Schweiz klassiert.

Gegen Neuseeland (8:3) hatten Pablo Lachat, Sven Michel, Schwaller und Benoît Schwarz-van Berkel das Geschehen am Morgen zu jeder Zeit unter Kontrolle. Der Underdog agierte zu fehlerhaft und konnte nie Druck auf die Schweizer ausüben. Nach 8 Ends gaben die Neuseeländer auf.

Ähnlich verlief die Partie am Abend gegen Tschechien (7:4). Wie bereits gegen die Neuseeländer sorgten Schwaller und Co. mit einem Zweierhaus im 6. End ebenfalls zum 6:2 für die Vorentscheidung. Nach 9 Ends gratulierten die Tschechen um Skip Lukas Klima den Schweizern zum Sieg.

00:53 Video Schwaller räumt auf, Schwarz-van Berkel macht das Zweierhaus klar Aus Sport-Clip vom 03.04.2024. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden.

Herausfordernde Aufgaben warten

Aktuell befinden sich die Curler des CC Genf auf K.o.-Phasen-Kurs. Von den bisherigen 8 Partien haben sie deren 6 gewonnen. Allerdings warten in den verbleibenden 4 Spielen schwierige Aufgaben. Die Gegner heissen der Reihe nach Italien, Schottland, Deutschland und Kanada.