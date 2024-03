Die Schweizer Curler starten mit einer 3:5-Niederlage gegen die USA in die Heim-WM in Schaffhausen.

So haben sich die Curler des CC Genf den Auftakt der Heim-WM in Schaffhausen nicht vorgestellt: In der Startpartie mussten sich Yannick Schwaller, Benoît Schwarz-van Berkel, Sven Michel und Pablo Lachat den USA 3:5 geschlagen geben.

Die Nervosität vor heimischem Publikum in der nahezu ausverkauften IWC-Arena war besonders Schwarz-van Berkel, der bei den Schweizern jeweils die letzten Steine spielt, anzumerken. Er kam während der ganzen Partie lediglich auf 71 Prozent an gelungenen Steinen.

Die US-Amerikaner um Skip John Shuster konnten bis zum 6. End insgesamt drei Steine stehlen und führten mit 3:0. Erst dann folgte endlich eine Schweizer Reaktion in Form eines Zweierhauses.

Bei 4:2 aus Sicht der USA im 9. End konnte die Equipe von Skip Schwaller den Vorteil des letzten Steins erneut nicht nutzen und nur einen Punkt schreiben. Diesen entscheidenden Vorteil liessen sich die amerikanischen Olympiasieger von 2018 nicht mehr nehmen – auch, weil der letzte Stein Schwarz-van Berkels viel zu kurz geriet.

Am Ostersonntag trifft die Schweiz am Morgen (ab 9:00 Uhr live auf SRF zwei) auf Norwegen und am Nachmittag (ab 14:00 Uhr live auf SRF zwei) auf Schweden.

