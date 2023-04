Bei Briar Schwaller-Hürlimann und Yannick Schwaller wechseln an der Mixed-Curling-WM Niederlage und Sieg ab.

WM in Südkorea

Das Curling-Duo Briar Schwaller-Hürlimann und Yannick Schwaller bilanziert nach sechs Runden der Weltmeisterschaft im olympischen Mixed-Doppel in Gangneung in Südkorea vier Siege und zwei Niederlagen.

In der Nacht auf Dienstag verloren die Solothurner gegen Norwegen 5:7, worauf sie mit einem 7:5-Sieg gegen Österreich antworteten. Im Match gegen Norwegen führten die Schwallers nach fünf von acht Ends 3:2, ehe sie ein Fünferhaus hinnehmen mussten.

Noch drei Spiele in der Round Robin

Mit zwei Siegen in den drei verbleibenden Round-Robin-Partien gegen Schweden, Deutschland und Japan würden sie voraussichtlich in die K.o.-Spiele vorstossen. Die Partie gegen Schweden findet am frühen Mittwochmorgen statt (Schweizer Zeit).