WM-Viertelfinal & Olympiaquali - Mixed-Curler Perret/Rios schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe

An der Curling-WM im Mixed-Doppel in Aberdeen sichern sich die Schweizer eine Runde vor Schluss der Round Robin die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2022 in Peking.