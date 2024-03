Die Curling-WM der Frauen im kanadischen Sydney beginnt für Silvana Tirinzoni und Co. perfekt.

Legende: Start nach Mass Silvana Tirinzoni und ihre Teamkolleginnen haben ihre Favoritenrolle an der WM unterstrichen. imago images/Zuma Press

Die Schweizer Curlerinnen um Skip Silvana Tirinzoni sind mit zwei überzeugenden Siegen in die WM im kanadischen Sydney gestartet. Sie bezwangen Südkorea 7:4 und die USA 10:3.

Die Partie gegen die südkoreanischen Mitfavoritinnen dominierten Carole Howald, Selina Witschonke, Tirinzoni und Alina Pätz von Beginn an. Unter anderem dank drei gestohlenen Steinen erarbeiteten sie sich bis nach dem 7. End eine vorentscheidende Führung (6:2).

00:28 Video Schweizerinnen stehlen Stein zum vorentscheidenden 6:2 Aus Sport-Clip vom 16.03.2024. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

7 geschriebene Steine in 2 Ends

Gegen die USA geriet das Team des CC Aarau mit 0:2 und 1:3 in Rückstand, um dann die Muskeln spielen zu lassen: Nach einem Vierer- und einem Dreierhaus hiess es zu Halbzeit plötzlich 8:3 für die Schweizerinnen. Nach dem 6. End kapitulierten die Amerikanerinnen dann vorzeitig.

Die vierfachen Weltmeisterinnen aus der Schweiz haben nebenbei ihre unglaubliche Rekordserie an WM-Turnieren auf 38 Siege ausgedehnt. Am Sonntagabend Schweizer Zeit (ab 23:00 Uhr live im unkommentierten SRF-Stream) folgt für Tirinzoni und Co. das dritte Spiel der Round Robin. Gegner ist Estland.