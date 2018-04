Zweiter Sieg an der WM

In einem hart umkämpften Duell setzten sich Simon Gempeler, Raphael Märki, Enrico Pfister und Skip Marc Pfister in Las Vegas mit 6:5 gegen Italien durch. In den ersten 7 Ends konnten sich die Schweizer nie einen Vorteil erarbeiten. Erst ein gestohlenes Zweierhaus zur 5:4-Führung brachte die Wende.

Zuvor hatten die Curler vom CC Adelboden gegen Deutschland den ersten Sieg eingefahren. Auch in dieser Partie fiel die Vorentscheidung im 8. End. Am Ende siegten die Schweizer mit 7:4.

Bald positive Bilanz?

Nach 5 von 12 Partien der Round Robin haben Skip Marc Pfister und seine Equipe nun 2 Siege und 3 Niederlagen auf dem Konto. In den nächsten zwei Vorrundenspielen treffen sie auf Südkorea und auf Russland – auf zwei Gegner, die in ihrer Reichweite liegen.