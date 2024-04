Per E-Mail teilen

Legende: Setzte in Toronto alle matt Der indische Grossmeister Dommaraju Gukesh. Imago/Wienold

Dommaraju Gukesh gewann das WM-Kandidatenturnier im kanadischen Toronto und darf damit beim kommenden Finalturnier gegen den chinesischen Titelverteidiger Ding Liren antreten. Mit seinen 17 Jahren ist Gukesh der jüngste Spieler überhaupt, der um den Weltmeistertitel spielen darf.

«Ich war während der gesamten Veranstaltung in der richtigen Stimmung», sagte Gukesh, der schon mit 12 Jahren zum Grossmeister aufgestiegen war, nach seinem Triumph am Sonntag: «Ich kümmere mich nicht wirklich um all diese Rekorde, aber es ist eine nette Sache das sagen zu können. Im Moment freue ich mich vor allem darüber, dass ich das Turnier gewonnen habe.»

Gratulationen vom Premierminister

Indiens Premierminister Narendra Modi gratulierte Gukesh auf X: «Gukeshs bemerkenswerte Leistung bei den Kandidatenturnieren in Toronto zeigt sein aussergewöhnliches Talent und seine Hingabe. Seine herausragende Leistung und sein Weg an die Spitze inspirieren Millionen.»

Wann und wo Gukesh gegen Ding antreten wird, steht noch nicht fest.