Russ Bray war über Jahrzehnte die Stimme des Darts-Sports. Am Mittwoch «callt» er letztmals eine WM-Partie.

Legende: Letztmals an der WM im Einsatz Russ Bray. imago images/Pro Sports Images

Für sein markantestes Merkmal musste Russ Bray nach eigener Aussage nie arbeiten. «Meine Stimme ist, wie sie ist. Meine Stimme kostet mich nichts und bringt mir viel Geld», erklärte der 66-jährige Darts-Schiedsrichter im Rahmen seiner letzten Darts-WM in London.

Legendärer Ausruf

Seine Reibeisenstimme, mit der er seit Jahrzehnten den Ausruf «Onehundredandeighty» (180) in die Arenen dieser Welt brüllt, machte Bray zu einem unverwechselbaren Teil der Darts-Show. Am Mittwoch wird der Engländer im Alexandra Palace in London letztmals ein Endspiel leiten.

Audio «The Voice» leitet letztmals einen Darts-WM-Final (ARD: Mats Mickelsen) 02:13 min Bild: imago images/Pro Sports Images abspielen. Laufzeit 2 Minuten 13 Sekunden.

«Ich fühle mich sehr gut. Ich freue mich wirklich darauf, noch einmal diesen Final zu callen», erklärte Bray gegenüber der Deutschen Presse-Agentur dpa.

Nicht das Karriereende

28 Weltmeisterschaften und hunderte WM-Partien werden dann Geschichte sein. «The Voice» wird aber nicht komplett aus der Darts-Szene verschwinden. Bray soll Botschafter des Darts-Weltverbands PDC werden und bei den World-Series-Events zum Einsatz kommen.